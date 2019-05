Hapag-Lloyd overrasker med firedobling af driftsresultatet

Containerrederiet Hapag-Lloyd mere end firdoblede sit driftsresultat i første kvartal i forhold til samme periode sidste år.

Driftsresultatet, EBIT, steg til 214 mio. euro fra 51 mio. euro i samme periode sidste år, hvilket var noget over analytikernes forventninger ifølge Bloomberg News på 172,3 mio. euro.

"Takket være højere transportvolumener, bedre fragtrater og stærkere dollar opnåede vi gode resultater og fik en god start på året," siger adm. direktør i rederiet Rolf Habben Jansen i regnskabet.

Omsætningen steg i kvartalet med 17 pct. til 3,1 mia. euro fra 2,6 mia. euro i første kvartal sidste år.

Transportvolumenerne steg 2 pct. til 2,93 mio. teu, mens den gennemsnitlige fragtrate blev forbedret til 1079 dollar per teu fra 1029 dollar per teu.

Resultatet var også positivt påvirket af en stærkere gennemsnitlig dollarkurs på 1,14 dollar per euro mod 1,23 dollar i første kvartal af 2018.

Modsat trækker en højere bunkerpris på 425 dollar per ton ned, efter at brændstofprisen i første kvartal sidste år gennemsnitligt lå på 372 dollar per ton.

"Vi ser forsigtigt optimistisk på 2019 trods dæmpede udsigter for den globale økonomiske vækst og højere brændstofpriser. Første kvartal var på linje med vores forventninger, og vi mener, at vi kan gøre yderligere fremskridt mod vores strategiske mål gennem resten af året, da vi fortsætter med at udrulle og implementere vores 2023-strategi," siger Rolf Habben Jansen.

