Trump varsler højere told på kinesiske varer for milliarder

Kina overvejer at aflyse planlagte handelssamtaler med USA denne uge efter en trussel fra præsident Donald Trump om at sætte toldsatserne på kinesiske varer op.

Det skriver Wall Street Journal natten til mandag ifølge Reuters. Avisen har oplysningen fra en anonym kilde.

Kilden tilføjer, at en eventuel aflysning vil være i tråd med Kinas strategi om ikke at forhandle under trusler.

Søndag varslede Trump forhøjelse af toldsatsen på kinesiske varer til en samlet værdi af 200 milliarder dollar.

Aktuelt er tolden på ti procent, men følge Trumps tweet planlægger han at øge tolden til 25 procent med virkning fra fredag.

For 10 months, China has been paying Tariffs to the USA of 25% on 50 Billion Dollars of High Tech, and 10% on 200 Billion Dollars of other goods. These payments are partially responsible for our great economic results. The 10% will go up to 25% on Friday. 325 Billions Dollars.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5. maj 2019

Trump skrev også, at kinesisk eksport til USA for yderligere 325 milliarder dollar, som hidtil har været fritaget for told, også vil blive ramt af en afgift på 25 procent inden for kort tid.

Han tilføjer i et af sine tweets, at det går fremad med forhandlingerne om en handelsaftale med Kina, "men for langsomt".

Kinesiske forhandlere ventes at ankomme til Washington onsdag for at fortsætte bestræbelserne på at få en aftale på plads.

USA's finansminister, Steven Mnuchin, har betegnet det som den "sidste runde" forhandlinger.

Ifølge Wall Street Journal "har der de seneste dage været udbredte forventninger om, at en aftale kunne falde på plads senest fredag".

USA og Kina har forsøgt at forhandle en handelsaftale på plads, siden Trump forhøjede toldsatserne på kinesiske varer sidste år.

Kina svarede igen med at forhøje toldsatserne på en række amerikanske varer. Det udløste en toldkrig, som har truet med at destabilisere de internationale markeder.

I december blev Trump og Kinas præsident, Xi Jinping, enige om at forsøge at forhandle sig frem til en aftale.

Det indebar, at USA udsatte toldforhøjelser på kinesiske varer med virkning fra 1. januar 2019.

Det er den forhøjelse, Trump ifølge sine tweets vil gennemføre fra fredag.

Wall Street Journal skriver, at tidspunktet for Trumps udmelding har udløst spekulationer om, at formålet med hans tweets er at lægge pres på de kinesiske forhandlere.

"Med præsident Trump ved man aldrig. Men der er en god chance for, at det bare er en trussel," siger Chad Brown, senior fellow ved Peterson Institute for International Economics, til avisen.

"Hvis de offentliggør en aftale senere denne uge, vil det fremstå som om, at han gjorde sig så hård som mulig for at sikre aftalen," tilføjer han.

