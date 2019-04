Trump vil ramme EU-varer til milliarder

Præsident Donald Trump meddeler tirsdag, at hans plan er at påføre told på EU-varer til en værdi af 11 milliarder dollar (73 milliarder kroner) på alt lige fra fly til ost.

Det sker som følge af, at den europæiske flyproducent Airbus har modtaget tilskud fra EU, lyder anklagen fra USA's præsident.

Sagen, der har været næsten 15 år undervejs i Verdenshandelsorganisationen (WTO), er tæt på en afgørelse.

"WTO finder, at subsidier fra EU til Airbus modsat har ramt USA, som nu vil pålægge told på EU-varer til (en værdi af red.) 11 milliarder dollar," skriver Trump på Twitter.

"EU har udnyttet USA i mange år, når det gælder handel," hævder han.

USA's handelsrepræsentant, Robert Lighthizer, sagde mandag, at WTO gentagne gange har konstateret, at EU's støtte til Airbus har haft negative konsekvenser for USA, hvor flyproducenten Boeing har hjemme.

"Vores ultimative mål er at nå til enighed med EU om at sætte en stopper for alle inkonsekvente tilskud til store civile fly. Når EU sætter en stopper for disse skadelige tilskud, kan USA's ekstra toldafgifter blive ophævet," sagde han.

Listen af europæiske produkter, der kan blive ramt af øget told, omfatter blandt andet reservedele til store kommercielle fly, mejeriprodukter og vin.

EU og USA har i mere end ti år anklaget hinanden for at give ulovlige tilskud til henholdsvis Airbus og Boeing.

Begge parter er blevet taget i at betale milliarder af dollar i tilskud for at opnå fordele i den globale flyindustri.

Toldtruslen fra USA ses af flere iagttagere som direkte gengæld for et nederlag til amerikanerne for to uger siden.

Her fastslog WTO, at Boeing har modtaget ulovlige tilskud fra USA.

Afgørelsen betyder, at EU kan kræve erstatning som et resultat af en uretfærdig markedssituation, som blev skabt af de amerikanske tilskud.

Striden mellem Airbus og Boeing blev første gang præsenteret for WTO i 2005.

