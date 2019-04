Royal Arctic Line udpeger ny underdirektør

Det grønlandske rederi Royal Arctic Line har udnævnt Ivalu Kleist til underdirektør. Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse.

Ivalu Kleist får titel af COO og får ansvaret for Royal Arctic Lines havne samt skibenes sejlplaner. Han kommer fra en stilling som kommerciel ansvarlig i rederiet.

Udnævnelsen af Ivalu Kleist kommer efter, at Royal Arctic Line for en måned siden meddelte, at COO Taitsiannguaq Olsen stopper posten til sommer efter 25 år i rederiet.

Ivalu Kleist nye underdirektør startede sin karriere som elev i Royal Arctic Line i 1998 og har i årenes løb arbejdet i forskellige funktioner i rderiet. Han har siden 2015 været en del af ledergruppen i Royal Arctic Line.