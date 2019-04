Seaspan indgår LNG-samarbejde med Cosco

Containerskibsejeren Seaspan bevæger sig ind på LNG-markedet med et nyt samarbejde med kinesiske Cosco. Det meddeler Seaspan i en meddelelse.

Seaspan, som er børsnoteret i New York, men har hovedsæde i Hongkong, har indgået en rammeaftale om et strategisk samarbejde om LNG med Cosco Shipping Energy Transportation (CSET), som har den største LNG-flåde i Kina.

Med samarbejdet vi de to selskaber samarbejde om investeringer, projekter, transport og andre muligheder inden for LNG.

"Seaspan har langvarige integrerede services med Cosco Shipping inden for container, og vi er stolte over at føre det partnerskab videre til muligheden inden for LNG. Vi er sikre på, at den kombinerede styke fra de to selskaber vil generere markant værdi i fremtiden," udtaler Bing Chen, CEO i Seaspan, i meddelelsen.

Cosco Shipping Energy Transportation (CSET) opererer i øjeblikket 29 LNG-skibe, og har ni nybygninger på vej.

Seaspan opererer en flåde på 112 containerskibe.

