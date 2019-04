Pensionskasse savner pejlemærker for Maersks sats på logistik

I mere end to år har Mærsk arbejdet på at udskille energiforretningerne og i stedet fokusere på at være en integreret transport- og logistikkoncern.

Den bagvedliggende strategi møder opbakning fra ATP, der ifølge Bloomberg News ejede 1,4 pct. af aktierne i selskabet ved udgangen af 2018.

Pensionsselskabet efterspørger dog nogle mere tydelige pejlemærker for de tilbageværende forretningsområder under den ordinære generalforsamling tirsdag.

"Maersk skal levere på ambitionen om at være en global integrator af container og logistik. Det har jeg stor sympati for, og jeg kan se et stort potentiale for at levere på denne ambition. Jeg værdsætter visionen, målsætningen og selve strategien, men jeg har et par spørgsmål om vejen hen til målet," lyder det fra Claus Wiinblad, der er vicedirektør hos ATP.

"Der er stor sympati for ønsket om at høste synergier, men jeg vil gerne stille det overordnede spørgsmål: Er man gået for langt med integrationen? Og er der behov for en mere klar profil for de enkelte forretningsområder?" siger han og henviser særligt til logistikforretningen.

En af Maersks ambitioner er, at non-Ocean-forretningen skal vokse hurtigere end Ocean-forretningen, og det er blandt andet den ventede udvikling inden for førstnævnte, som ATP gerne vil have mere viden om.

"Det bliver nogle gange svært for os investorer at vurdere, om strategien bevæger sig i den rigtige retning eller ej. Vi savner pejlemærker og at vide, hvor logistik- og terminalforretningen vil være om 2-3 år, altså på mellemlang sigt," siger Claus Wiinblad.

