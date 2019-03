Søren Skou på vej ind bestyrelsen hos Nokia

Maersks danske topchef er på vej ind i bestyrelsen hos det finske teleselskab Nokia.

Berlingske skriver, at Søren Skou er blevet indstillet forud for generalforsamlingen 21. maj. Det fremgår samtidig af indkaldelsen.

Der er blevet en plads ledig i bestyrelsen, fordi et andet medlem har valgt ikke at genopstille.

Søren Skou er 54 år og har været ansat i Maersk gennem hele sin karriere. Han har blandt andet været CEO for rederierne Maersk Tankers og Maersk Line.

Siden 2016 har han stået i spidsen for den historiske opsplitning af det tidligere konglomerat, som fremover kun vil satse på transport.

Det er første gang, at Søren Skou træder ind i bestyrelsen i et stort international selskab uden for shippingbranchen.

Tidligere Maersk-CEO ny bestyrelsesformand for Unifeeder

"Det vil ikke genere mig at få lidt mere tid til at nyde tilværelsen"