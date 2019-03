Maersk har solgt to containerskibe til ophugning i Alang i Indien. Det skriver Søfart.

Der er tale om de to containerskibe Thomas Mærsk og Clara Mærsk, som er bygget i henholdsvis 1994 og 1992. De er solgt til skrot via mellemhandlere, oplyser Maersks presseafdeling til Søfart.

Med de to skibe har Maersk sendt i alt ni skibe til ophugning på indiske beachingværfter siden 2016.

I 2018 endte tre dansk-ejede skibe på strandene i Alang, hvor værfterne får kritik for at være farlige for miljøet og arbejderne, selv om flere anlæg har forbedret sig de seneste år.

De tre skibe var ejet af Maersk, Monjasa og Evergas. Ifølge de tre selskaber blev skibene ophugget under forhold, som er i tråd med de gældende standarder for ansvarlig ophugning.

Oliefond vil sende kritisk brev

Debatten om shippingbranchens storforbrug af værfter i Indien, Pakistan og Bangladesh har fået ny næring det seneste år, hvor flere banker og investorer har krævet, at rederierne tager større ansvar for, hvordan de udtjente skibe ender deres dage.

Senest har den norske oliefond meddelt, at rederier, som har skrottet skibe i Indien, kan se frem til at modtage et kritisk brev fra oliefondens etiske råd inden for kort tid. Rådet vil tage kontakt til skibsejerne for at starte en dialog om deres brug af de kontroversielle beaching-værfter, hvor skibe sejles op på stranden og skæres i stykker i tidevandszonen.

Hvis skibene er blevet ophugget til skade for miljøet og i strid med menneskerettighederne, så risikerer selskaberne i værste fald, at fonden sælger alle sine aktier.

Samtidig har EU-Kommissionen for nyligt sået tvivl om, hvor store forbedringer, der rent faktisk er sket i Alang i Indien, selv om repræsentanterne fra værfterne og rederier mener, at der er gjort store fremskridt.

Efter at have været på inspektionsbesøg har Kommissionen foreløbigt afvist at godkende to værfter i Indien, fordi de ikke lever op til de europæiske standarder. Det gælder bl.a. Maersks samarbejdspartner Shree Ram.

