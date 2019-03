Maersk tilslutter sig global klima-alliance

Maersk har valgt at tilslutte sig Global Industri Alliance (GIA), der kæmper for at begrænse CO2-udledningen og sikre en energieffektiv shippingsektor. Det annoncerer IMO i en meddelelse.

Sammen med Panamas kanalmyndigheder bliver det danske rederi dermed det seneste medlem af i alt 18 medlemmer i den IMO-støttede alliance, som tæller alt fra skibsejere og operatører til producenter, klassifikationsselskaber, olieselskaber, teknologivirksomheder og havne.

De to nye medlemmer skrev sig op til GIA Taskforces seneste møde ved IMO's hovedkvarter i London 15. marts.

Her blev deltagerne blandt andet enige om at lave et white paper over alliancens vision og fokusområder.

Hårde vilkår har skabt digital innovationsbølge i shipping

Maersk vil sende sit første CO2-neutrale skib på vandet i 2030