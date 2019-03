CMA CGM vil teste biobrændsel med Ikea

Det store containerrederi CMA CGM og afskiberen Ikea går sammen om et nyt forsøg, som kan være med til at nedbringe forureningen fra den globale shippingindustri.

I næste uge vil de to virksomheder teste miljøvenlig biobrændsel på et kommercielt containerskib.

Det sker 19. marts, hvor et skib fra CMA CGM vil blive tanket med naturligt brændstof, som består af skovprodukter og olierester.

Brændstoffet er udviklet af producenten GoodFuels og ventes at kunne sænke skibes udledning af CO2 med 80-90 pct.

Projektet hedder GoodShipping Program og bliver støttet med hjælp af det vigtige knudepunkt for containertrafik, Rotterdam Havn.

CMA CGM, som er verdens fjerdestørste containerrederi, håber, at forsøget kan være med til at gøre shipping mere grøn.

"Om få dage vil vi teste anden generations-biobrændsel på et af CMA CGM's skibe for første gang. At have et tilsvarende alternativ til HFO (højsvovlsolie, red.) med bio-brændsel, som ikke kræver ombygninger eller operationelle forandringer på vores skibe er et sikkert, overskueligt og innovativ løsning, som kan facilitere shippings generelle skifte mod nye brændstoffer," udtaler Xavier Leclercq, vicepræsident for CMA Ships.

Ifølge en opgørelse fra EU står shipping for 2-3 pct. af verdens udledning af CO2. Industrien arbejder i øjeblikket på at lægge en håndfast strategi på at nedbringe sin forurening via FN's internationale søfartsorganisation, IMO.

Rederierne har fået øjnene op for biobrændstof

Norden vil være klar med CO2-neutral transport i år