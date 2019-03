Maersks forsikringsselskab skifter strategi

Frasalg og udskillelse af energiselskaber har gjort Maersks forsikringsben markant mindre over de sidste år. Derfor varsler Maersk nu et strategisk retningsskifte for Maersk Insurance, hvor selskabet skal have rollen som et gensidigt forsikringsselskab for hele Maersk.

Det skiver mediet Insidebusiness.

I den proces søger man efter et større forsikringsselskab som partner, der kan løfte noget af risikoen og stå for genforsikringen af samtlige forsikringer i et program, der skal fordeles mellem en række forsikringsselskaber.

"Vi går vel fra at have 40-50 forskellige forsikringsprogrammer til bare ét samlet genforsikringsprogram. Hele ideen er selvfølgelig, at forretningen får både en konkurrencedygtig præmie, vi bruger vores risikoappetit fornuftigt og får brugt den kapital, der er opbygget i Maersk Insurance. Vi slipper også for årlige fornyelser med mange selskaber, idet vi nu kan klare os med et enkelt program," siger Lars Henneberg, Maersks chef for risikostyring og forsikring, ifølge Insidebusiness.

Ifølge mediet skal hele Maersks forsikring fra havne, personforsikringer til forsikring af selskabets ejendomme i andre lande, håndteres via Maersk Insurance. Her vil Maersk selv prissætte og skadesbehandle sine forsikringer, hvilket ifølge Lars Henneberg forenkler alle transationer.

Maersk Insurance blev stiftet i 2011 for at hjælpe Maersk-gruppen med at nedbringe sin risiko. Udskillelsen af først Maersk Oil og siden Maersk Oil har dog siden gjort forretningsdelen til en betydelig mindre spiller.

Maersk Insurance tjente flere penge i 2016

Blockchain skal spare Maersk millioner på søforsikring