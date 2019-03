Jan Leschly træder ud af Maersks bestyrelse

På den forestående ordinære generalforsamling i Mærsk forslår bestyrelsen at tilføje to nye medlemmer til bestyrelsen, fremgår det af indkaldelsen til generalforsamlingen. I den forbindelse udtræder både Jan Leschly og Robert Routs.

Bestyrelsen foreslår hollandske Bernard Bot, som siden 2016 har været finansdirektør i Travelport Worldwide med hovedkvarter i England. Bestyrelsen foreslår også en anden hollænder, Marc Engel, som blandt andet har haft en ledende position i Unilevers Østafrika-forretning, hvor han har været ansvarlig for at skabe fundamentet for selskabets øgede vækst.

"Det er med glæde, at jeg byder Bernard Bot og Marc Engel velkommen til bestyrelsen i Mærsk. Bernard og Marc tilføjer vigtige kompetencer til bestyrelsen i forhold til vores strategiske målsætning om at blive den globale integrator af container logistik," siger bestyrelsesformand Jim Hagemann Snabe i en meddelelse.

Bestyrelsen foreslår samtidig genvalg af Dorothee Blessing, Niels Bjørn Christiansen og Arne Karlsson, mens Robert Routs og Jan Leschly afgår.

Den ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 2. april 2019.

