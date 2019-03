USA og Kina nærmer sig handelsaftale

USA og Kina er tæt på at indgå en handelsaftale, hvor Beijing tilbyder at sænke takster og restriktioner på blandt andet amerikanske landbrugsprodukter, kemikalier og biler, mens Washington overvejer at fjerne de fleste – måske samtlige – sanktioner mod kinesiske produkter, der blev indført sidste år.

Det skriver The Wall Street Journal.

Forhandlingerne mellem de to lande går nu ind i den sidste fase, og ifølge personer med kendskab til forhandlingerne er det sandsynligt, at en aftale kan blive underskrevet på et topmøde mellem de to statsledere omkring den 27. marts.

Kilder fra begge sider af forhandlingsbordet understreger dog samtidig, at der fortsat er bump på vejen, inden en formel aftale kan realiseres.

Det mislykkede topmøde mellem den amerikanske præsident, Donald Trump, og den nordkoreanske leder, Kim Jong Un, ventes at blive en joker i forhandlingerne mellem USA og Kina. Håbet blandt amerikanske embedsmænd er, at Beijing tolker resultatet som en amerikansk modvilje til at indgå en utilfredsstillende aftale, men frygter, at den kinesiske præsident, Xi Jinping, tænker anderledes og fornemmer, at Trump er desperat efter en sejr.

"Hans fejlslåede forsøg på at nå en aftale i Vietnam øger presset på ham for at færdiggøre aftalen med kineserne," siger Fred Bergsten fra det internationale økonomiinstitut i Washington til The Wall Street Journal.

En forløsning på handelstvisten mellem de to lande vil blive modtaget med glæde af markederne, der allerede har reageret positivt på nyhederne om en mulig aftale, skriver avisen.

Pacific Basin ser bedring i tørlast – men udsvingene vil fortsætte

Skibsmægler: Bunden er nået for presset capesize-marked