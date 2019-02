Maersk er blevet frikendt i en undersøgelse, der er blevet foretaget af det amerikanske justitsministerium.

Undersøgelsen involverede flere rederier og handlede om mulige prisaftaler i branchen. Justitsministeriet har afsluttet undersøgelsen, og det danske rederi har ikke gjort noget ulovligt.

Maersk skriver i en meddelelse, at selskabet er tilfreds med, at efterforskningen er lukket, og at det fortsat vil samarbejde med myndighederne, hvis det bliver relevant.

Stævningerne mod rederierne faldt under en razzia under et møde blandt topcheferne fra 20 af verdens største containerrederier i San Francisco i marts 2017. Dengang udtalte det danske rederi, at det ville samarbejde fuldt ud med myndighederne.

Mødet i San Francisco var i den såkaldte "Box Club" - et møde for rederitopcheferne, der holdes to gange årligt.

Den amerikanske frikendelse følger, efter at EU's konkurrencemyndigheder i 2016 accepterede et tilbud fra Mærsk og 13 konkurrenter i forhold til at ændre deres praksis for prissætning for at undgå mulige bøder.

