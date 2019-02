Maersk dropper endnu en sejlads på grund af svag efterspørgsel

I et tegn på svækket efterspørgsel på containerfragt har Maersk droppet endnu en sejlads fra Asien til Europa oven på det kinesiske nytår.

Skibet Estelle Maersk sejler ikke som planlagt fra Qingdao i det nordøstlige Kina 2. marts, fortæller rederiet i en meddelelse til kunderne mandag.

Årsagen er "sæsonmæssige fald i efterspørgslen", som får Maersk til at reducere kapaciteten på den ellers så travle handelsrute.

I forvejen havde Maersk og partneren MSC fra 2M-alliancen aflyst ti planlagte afgange i løbet af februar på grund af det kinesiske nytår, som får en stor del af Kinas industrisektor til at lukke ned i en uge.

Der var tegn på god efterspørgsel på fragt fra Kina til Europa i januar op til nytår, hvor straksraten holdt sig tæt på 1000 dollar per tyvefodscontainer for første gang i halvandet år ifølge Shanghai Shipping Exchange.

Men efter nytåret faldt raten til 906 dollar i sidste uge, og ifølge The Loadstar er der ildevarslende meldinger fra kilder i markedet om det fremtidige niveau.

Også 2M-alliancens store rivaler, THE og Ocean-alliancerne, ventes at sløjfe afgange for at tilpasse udbuddet, skriver The Loadstar.

De to rivaliserende alliancer har ellers gået med planer om kapacitetsforøgelser på netop Asien-Europa-ruterne til marts og april.

