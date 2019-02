Rateindeks falder 4,9 pct. over to uger

De seneste to uger er det gået tilbage for raterne for containerfragt på en stribe ruter fra Shanghai og ud i verden. I indeværende uge ligger niveauet 4,9 pct. lavere end for to uger siden. Det fremgår af fredagens SCFI-indeks fra Shanghai Shipping Exchange.

I sidste uge var der ingen beregning af indekset på grund af det kinesiske nytår. Og ugen før faldt indekset 1,2 pct.

SCFI sammensættes på baggrund af straksprisen på fragt fra Shanghai til 15 destinationer i hele verden og bruges som indikator på rateniveauet for de store containerrederier som Maersk Line, MSC og CMA CGM.

