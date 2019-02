Maersk og ny partner vil levere lavsvovlsolie fra USA

Maersk tager nu endnu et skridt for at blive klar til IMO's svovlkrav, der træder i kraft i 2020.



Maersk Oil Trading har indgået et nyt partnerskab med den amerikanske olieleverandør PBF Logitics LP om at producere og opbevare brændstof med maksimalt 0,5 pct. svovl på den amerikanske østkyst. Det annoncerer Maersk Oil Trading i en pressemeddelelse.

PBF Logistics terminalfacilitet i New Jersey skal konkret levere omkring 1,25 mio. mt., svarende til ca. 10 pct. af Maersks årlige brændstofbehov, hvilket også gør Maersk Oil Trading i stand til at sælge til andre kunder i regionen, lyder det i meddelelsen.

"Denne forarbejdningsaftale udgør en hjørnesten i Maersks forsyningsstrategi for IMO's 2020-svovlkrav," udtaler topchefen i Maersk Oil Trading, Niels Henrik Lindegaard, i pressemeddelelsen.

"Langt størstedelen af vores flåde vil overholde reguleringen ved at bruge brændstof med lavsvovlholdigt brændstof. Med evnen til at producere og opbevare brændstof med lavt svovlindhold, som overholder kravene, på den amerikanske østkyst, tager vi kontrol over brændstofforsyningen i maritimt nøgleområde for os," tilføjer han.

Maersk Oil Trading har det seneste år lavet flere lignende aftaler i forskellige maritime nøgleområder.

I august indgik selskabet en aftale med hollandske Royal Vopak om en bunkerfacilitet i Rotterdam, som kan dække en femtedel af Maersks globale behov og levere 2,3 mio. tons lavsvovlholdig bunker om året.

Storhavnen i Singapore blev også for nyligt tilføjet til listen over steder, hvor Maersk Oil Trading vil levere lavsvovlholdigt brændstof fra, da selskabet i oktober sikrede sig en bunkeraftale med Tankstore.

