ONE-rederier havde stor tilbagegang i slutningen af 2018

De japanske rederier Nippon Yusen Kaish (NYK-line), Mitsui OSK Lines (MOL) og Kawasaki Kisen (K-line), som står bag containerrederiet Ocean Network Express (ONE), havde markant tillbagegang i de første ni måneder af deres forskudte regnskabsår for 2018/2019.

Startproblemerne, som de japanske rederier tidligere har flaget for joint venture-selskabet ONE, er dog blevet løst, og derfor er der fremgang i vente, lover selskaberne.

Nippon Yusen omsatte i de første ni måneder af regnskabsåret for 1384,6 mia. yen – svarende til 82,6 mia. kr. – mod et salg på 1630,6 mia. yen i samme periode året før, svarende til 97,3 mia. kr.

Det blev omsat til et driftsresultat på 4564 mio. yen – eller 272,2 mio. kr. – hvilket var et fald fra 24,8 mia. yen i de første ni måneder af 2017/18 – svarende til 1480 mio. kr.

Resultatet blev et underskud på 8715 mio. yen (519,8 mio. kr.) mod et overskud på 16,8 mia. yen et år tidligere (1 mia. kr.).

Overskud hos Mitsui

For Mitsui OSK Lines bakkede omsætningen til 942,2 mia. yen (56,2 mia. kr.) fra 1239,7 mia. yen (73,9 mia. kr.) i den tilsvarende periode et år tidligere.

Driftsresultatet steg omvendt til 29,7 mia. yen fra 24,4 mia. yen – i danske kroner svarende til en fremgang til 1,8 mia. kr. fra 1,5 mia. kr.

På bundlinjen tjente Mitsui også penge – nemlig 20,1 mia. yen i de første ni måneder af regnskabsåret, svarende til 1,2 mia. kr. Det var et fald fra 29,2 mia. yen i den tilsvarende periode et år tidligere (1,7 mia. kr.)

Den sidste deltager i alliancen – Kawasaki Kisen – omsatte for 638,5 mia. yen i de første ni måneder af 2018/19, hvilket svarer til 38,1 mia. kr. Det var et fald fra 884,1 mia. yen – eller 52,7 mia. kr.

Driftsresultatet faldt til minus 9,3 mia. yen (minus 0,6 mia. kr.) fra et plus på 7,2 mia. yen (0,4 mia. kr.) et år tidligere, og endelig styrtdykkede resultatet til et underskud på 31 mia. yen (minus 1,8 mia. kr.) fra et plus på 9,3 mia. yen (0,6 mia. kr.) året før.

Startvanskeligheder er overkommet

ONE har som samlet enhed tidligere – i oktober sidste år – sænket sine forventninger markant, fordi der har været startvanskeligheder – såkaldte "teething problems" – med joint venture-selskabet.

I tredje kvartal var der dog klar bedring i disse udfordringer, lyder meldingen nu, og alle tre deltagere fortsætter et aktivt arbejde med at forbedre indtjeningsevnen.

Det kan også helt konkret mærkes hos Nippon Yusen, der efter sit regnskab opjusterer forventningerne, så der nu sigtes efter en omsætning på 1830 mia. yen i hele regnskabsåret – svarende til 109,1 mia. kr. – mod tidligere ventet 1810 mia. yen – eller 108 mia. kr.

Driftsoverskuddet ses nu blive 8 mia. yen – svarende til 0,5 mia. kr. – mod tidligere ventet 5,5 mia. yen – eller 0,3 mia. kr.

Endelig ses årets samlede underskud nu blot på 1 mia. yen – omtrent 50 mio. kr. – mod en tidligere forventning om et tab på 6 mia. yen – eller 350 mio. kr.

