Unifeeder søsætter ny rute forud for brexit

Unifeeder føjer en ny rute til sit netværk med en fast sejlads mellem Polen og Storbritannien.

Det Aarhus-baserede rederi oplyser i en meddelelse, at det snart vil sejle mellem Gdynia i Polen og London i Storbritannien.

Ruten bliver indviet 22. februar og får afgang fra Gdynia fredag og ankomst i London mandag.

I London vil rederiet benytte sig af DP Worlds terminal London Gateway. Dubai-baserede DP World købte Unifeeder af den danske kapitalfond Nordic Capital Investment i august 2018.

Den nye rute kommer forud på den truende brexit-deadline i slutningen af marts, hvor Storbritannien risikerer at forlade EU uden en aftale med de øvrige medlemslande.

"Den seneste udvikling i det britiske parlament om afstemningen af brexit-aftalen mellem Storbritannien og EU kan få store konsekvenser for forsyningskæden til og fra Storbritannien. Den nye rute er en del af Unifeeders strategi om at tilbyde et konkurrencedygtigt alternativ til vores kunder såvel som at sikre en stabil strøm af varer til Storbritannien via adskillige havne," lyder det i meddelelsen.

