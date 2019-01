Kinesisk nedgang rammer virksomheder hårdere end ventet

Et stigende antal industrivirksomheder oplyser, at deres salg i Kina er aftagende. Producenter af alt fra bulldozere til computerchips har satset stort på at udvide deres forretning i et land med 1,4 mia. indbyggere, som også har haft en voksende appetit for verdensklasse forbrugsvarer.

Det skriver The Wall Street Journal.

Amerikanske eksportvarer til Kina fordoblede sig mellem 2007 og 2017 til 130 mia. dollar om året ifølge Census Bureau. Den tidligere succes er nu i stedet blevet en potentiel belastning for nogle virksomheder, efter at Kinas vækst går mod den laveste vækstrate siden 1990.

"Vi havde regnet med økonomisk nedgang i Kina, men det er faktisk værre end ventet," siger James Owens, der er tidligere administrerende direktør for Caterpillar, til The Wall Street Journal.

De amerikanske virksomheder Caterpillar og 3M, som begge har omkring en tiendedel af deres salg fra Kina, er bekymrede for Kinas aftagende økonomiske vækst.

Den amerikanske virksomhed H. B. Fuller, som har omkring 13 pct. af sit salg fra Kina, oplyser, at en aftagende efterspørgsel havde skåret 10 mio. dollar af indtjeningen i 2018, og venter en mindskning derfra på 20 mio. dollar i år.

