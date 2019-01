2M-alliancen kan blive overhalet af rivaler på Asien-Europa-ruterne

Med sit nye netværk kan Maersks rivaler i Ocean-alliancen være på vej til at overhale det danske rederi og dets partnere i størrelse på containerfarten mellem Asien og Europa.

Det skriver konsulenthuset Sea-Intelligence i sit ugentlige nyhedsbrev.

Ocean-alliancen, der består af de fire rederier CMA CGM, Evergreen, Cosco og OOCL – som er ejet af Cosco – kom sidste uge med sit nye såkaldte "Day 3"-netværk, som træder i kraft i april. Det indebærer blandt andet en ekstra ugentlig afgang mellem Asien og Nordeuropa, så der nu er syv i alt.

Da den nye streng ventes at blive indrettet med nogle af de store skibe med kapacitet på op mod 21.000 tyvefodscontainere (teu) hver, som Cosco og Evergreen får fra værfterne i år, ser det samlede udbud mellem Asien og det europæiske kontinent derfor ud til at stige betragteligt for Ocean-alliancen.

Dermed overhaler de fire rederier Maersk og partneren MSC's 2M-alliance, som drives i samarbejde med koreanske HMM og israelske ZIM, for 2M's forspring er kun på samlet set knap 6000 teu per uge - med godt 150.000 teu mod 144.000 teu - viser Sea-Intelligences opgørelse.

Maersk og MSC opdaterede deres netværk mellem Asien og Europa i december ved at føje flere skibe til sejlplanen, men fjerne visse havne, så der samlet kan sikres en større rettidighed, og den ugentlige fragtkapacitet skulle være nogenlunde uændret, da skibene som udgangspunkt sejler langsommere.

"Det er ikke første gang, at 2M ser sin føring udfordret på Asien-Europa, og det er meget muligt, at det kun er midlertidigt," skriver Sea-Intelligence.

Rederiernes ordrebøger viser nemlig, at MSC modtager 11 skibe på 22-23.000 teu fra august 2019 og fremefter. Men omvendt har CMA CGM fra Ocean-alliancen 9 skibe á 22.500 TEU på vej fra december 2019.

Ocean-alliancen er den største blandt de tre store rederisamarbejder i containerbranchen. I det nye netværk indgår i alt 330 skibe med en samlet kapacitet på 3,8 mio. tyvefodscontainere (teu).

Den tredje sammenslutning er The Alliance, som består af Hapag-Lloyd, Yang Ming og Ocean Network Express. Dermed er verdens ni største containerrederier repræsenteret i alliancerne, og i top ti er det kun PIL, Pacific International Lines, der står udenfor.

Rederierne i Ocean-alliancen forlængede desuden sidste uge deres samarbejde med fem år til 2027, og ifølge rygter fra shippingavisen Lloyd's List er det fjerde rederi i alliancen, OOCL, på vej med en ordre på seks skibe på 23.000 teu hver.

