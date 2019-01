Maersk indfører stikprøvetjek af containere

Maersk vil begynde at indføre stikprøvekontroller af kundernes containere i flere havne i USA. Det fortæller rederiet i en meddelelse til kunderne.

I Newark, Houston, Miami og New Orleans vil Maersk - for egen regning - hyre organisationen National Cargo Bureau til at inspicere tilfældigt udvalgte containere, for at se om de er pakket på sikker og forsvarlig vis, og om indholdet svarer til det oplyste.

Hvis der konstateres fejl eller uforsvarligt pakkede containere, vil fejlen derimod blive udbedret på kundens regning.

I første omgang er der tale om et pilotprogram, som gælder både indkommende og udgående containere i de amerikanske havne.

"Ved at udføre disse inspektioner håber vi at kunne fjerne noget af risikoen fra fejloplyste eller forkert pakkede containere for alle parter, der er involveret i håndtering og transport af fragt samt at arbejde mod en samlet brancheforbedring af sikkerheden og pålideligheden, skriver Maersk i meddelelsen.

Tiltaget kommer oven på en opstramning af reglerne for farligt gods sidste efterår, som fulgte dødsbranden om bord på containerskibet Maersk Honam i marts 2018.

For nylig er spørgsmålet om sikkerhed om bord på containerskibe igen kommet i rampelyset oven på en brand på containerskibet Yantian Express. Dagen før tabte et skib tilhørende A.P. Møller-Maersks partner, MSC, op mod 300 containere i Nordsøen som følge af voldsomt uvejr.

Desuden har forsikringsfirmaet TT Club estimeret, at op mod 66 pct. af skader på containergods sker som følge af dårlig pakning og dokumentation, hvilket løber op i milliarder af dollar hvert år samt menneskelige skader og dødsfald, rapporterer mediet The Loadstar.

/ritzau/FINANS