MSC udvider på Aarhus Havn

MSC-koncernens forlængede logistiske arm, Medlog, udvider deres aktiviteter på Aarhus Havn.

Medlog har indgået en aftale om et område på 25.000 kvm. med Aarhus Havn, som skal fungere som et permanent område til håndtering, vedligehold og opbevaring af containere, skriver Aarhus Havn.

"Verdens andenstørste containerrederi er jo ikke hvem som helst. Og vi har store forventninger til samarbejdet med Medlog. Vi ser beslutningen om at konsolidere sig i Aarhus som et bevis på, at Aarhus Havn er inde i en rigtig god udvikling," udtaler Nicolai Krøyer, kundechef i Aarhus Havn.

Selve rederiet MSC fortsætter med at have sit danske hovedkontor i Havnecentret på Aarhus Havn.

Før jul kunne Aarhus Havn meddele, at havnen havde sat ny rekord i antallet af containere, der blev løftet fra skib til land – eller omvendt - på containerterminalen i havnen. Sidste år satte Aarhus Havn rekord med 511.424 containere, men det antal er overgået i 2018.

