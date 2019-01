Maersk og MSC udvider samarbejde med Zim

Maersk og partneren MSC i 2M-alliancen udvider samarbejdet med det israelske containerrederi Zim.

Det fortæller 2M-rederierne i en pressemeddelelse torsdag.

2M og Zim indgik i sommeren 2018 et samarbejde med Zim på containerfarten mellem Asien og den amerikanske østkyst. Det bliver nu udvidet til også at dække sejladserne til USA's vestkyst samt Middelhavet.

"Samarbejdet giver gensidige fordele til begge parter. For Maersk giver det forbedret effektivitet i driften, der vil muliggøre konkurrencedygtige og pålidelige produkter til vores kunder i verdens mest omfattende øst-vest-gående rutenetværk," udtaler driftschef Søren Toft fra A.P. Møller-Maersk i pressemeddelelsen.

Zim's indtræden i de nye netværk betyder ingen ændringer i ruteplanerne, oplyser Maersk. Men Zim vil indsætte nogle af sine skibe som erstatning for Maersks og MSC's på en af strengene mellem Asien og USA's vestkyst, TP9, mens rederierne vil deles om containerpladserne på tre andre ruter.

Maersk Line og MSC er verdens to største containerrederier med en samlet kapacitet på knap en tredjedel af verdensflåden. Til sammenligning er Zim en relativt lille spiller med kun 1,5 pct. – og rederiet var indtil sidste sommer kendt for at holde sig uden for rederiernes mange alliancer på kryds og tværs.

