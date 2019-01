MSC vil finde alle tabte containere

I sidste uge mistede containerskibet MSC Zoe op mod 270 containere i Nordsøen. Siden da har en intensiv opydning fundet sted, og det arbejde bliver først afsluttet, når den sidste container er fundet. Det skriver MSC i en pressemeddelelse.

"MSC forpligter sig til at fortsætte eftersøgningen i havet efter de containere, der faldt overbord, indtil den sidste er fundet," skriver containerrederiet i meddelelsen.

MSC Zoe tabte i en storm containerne i tysk farvande ud for den tyske ø Borkum. MSC tilføjer, at rederiet også vil sikre sig, at de hollandske og tyske strande bliver overvåget, indtil alle vragrester er blevet ryddet op.

Selskabet Ardent Global, der bl.a. er specialister i bjærgning, er blevet hyret af MSC til at koordinere eftersøgningen i havet i samarbejde med de relevante myndigheder. Derudover har MSC hyret andre specialister til opgaven, skriver selskabet.

Kemikalier skyllet op på hollandsk strand

I sidste uge kom det frem, at en pose med farlige kemikalier er blevet skyllet op på en hollandsk strand efter tabet af de mange containere.

Posen, der torsdag i sidste uge blev fundet, indeholder 25 kg organisk peroxid, der er et stærkt blegemiddel, som kan være skadelig ved kontakt med huden. Den blev fundet blandt de mange containere og varer fra containerne, der var blevet fejet i land på eller omkring de hollandske øer Terschelling, Vlieland, Ameland og Schiermonnikoog.

Posen er siden blevet fjernet af nødberedskabet, oplyser en myndighed i provinsen Friensland i Holland, skriver Reuters.

Mindst tre af de containere, der faldt i vandet, forventes at indeholde farlige kemikalier. Ifølge Reuters har det hollandske forsvarsministerium betegnet tabet af de mange containere, hvoraf nogle indeholdt de farlige kemikalier, som en af de mest omfattende hændelser i den kategori.

MSC Zoe befinder sig nu i Bremerhaven i Tyskland.

