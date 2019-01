MSC skruer op for oprydning efter tab af containere i Nordsøen

Oprydningen på de hollandske og tyske strande er i fuld gang, efter et MSC-skib tidligere på ugen tabte 270 containere i Nordsøen, hvorfra indhold er skyllet i land på omkringliggende strande.

Det får nu det rederiet til at intensivere deres indsats i arbejdet, som myndighederne og flere frivillige startede op umiddelbart efter uheldet. Det oplyser MSC i en pressemeddelselse.

Det er containerskibet MSC Zoe, der tabte de mange containere, der ifølge MSC skyldtes stormfuldt vejr på havet.

MSC samarbejder med de lokale myndigheder og en række andre virksomheder, der er specialiserede i den type oprydningsarbejde. Rederiet oplyser, at de enkelte steder overtager kontrakter oprindeligt indgået af myndighederne. Der sker som et led i deres reaktion på nødstilfælde som dette. Hændelsen er tidligere af hollandske myndigheder beskrevet som en af de meste omfattende af sin slags.

Fotos: Ritzau Scanpix/Marjet van Veelen

Oprydningsarbejdet foregår primært på de hollandske øer Vlieland, Terschelling, Ameland og Schiermonnikoog, men også enkelte andre områder på den hollandske og tyske kystlinje er omfattet.

Torsdag blev der samlet, hvad der svarer til otte containere alene langs kysten på øen Terschelling. Udover containerne, der er skyllet i land, befinder flere containere sig også stadig i vandet, hvor der også er igangsat oprydning.

MSC ønsker ikke at oplyse indholdet i containerne, da det er fortrolige oplysninger mellem kunderne og rederiet, men både fladskærms tv og sko er tidligere nævnt som eksempler på varer. MSC advarer dog mod, at der kan være farligt indhold i containerne. Torsdag blev der bl.a. fundet en stor pose med kemikaliet peroxid, der er et stærk blegemiddel.

Det forventes, at der fortsat vil skylle flere varer og containere i land den nærmeste tid.

Tyske myndigheder undersøger fortsat omstændigheder omkring hændelsen.

