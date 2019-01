Container brød i brand på Hapag-Lloyd-skib

En container ombord på et Hapag-Lloyd skib brød onsdag i brand, hvorefter branden bredte sig til flere containere på skibets dæk.

Det oplyser Hapag-Lloyd i en meddelelse.

Det er tale om containerskibet Yantian Express, der var på vej fra Colombo i Sri Lanka til Halifax i Canada via Suezkanalen, da der pludselig udbrød brand i en container.

Arbejdet med at slukke ilden gik straks igang, men på grund af dårlige vejrforhold var man efterfølgende nødt til at suspendere arbejdet. Rederiet oplyser, at det endnu er for tidligt at sige noget om omfanget af skader på skibet og lasten ombord. Skibet befinder sig på nuvæernde tidspunkt ud for Canadas kyst.

Besætningen bestod af otte officerer og 15 søfarende, som alle meldes uskadte.

Yantian Express er 320 meter lang, sejler under tysk flag og har en kapacitet på 7.510 teu.

Skibsophugger: 76 indiske skrotfaciliteter lever nu op til konvention

Honam-ulykke får Maersk til at stramme sikkerheden for farligt gods

Hapag-Lloyds alliance vil drive mere end 249 skibe i 2019