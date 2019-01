Dansker bliver topchef i CMA CGM-ejet containerrederi

Danske Lars Kastrup er ny adm. direktør for containerrederiet APL, som er ejet af franske CMA CGM.

Det skriver Seatrade Maritime News.

Lars Kastrup kommer fra en stilling som chef for CMA CGM's Group Assets, som omfatter terminaler, skibe og containere. Han afløser Nicholas Sartini, som fremover skal være vice adm. direktør for schweiziske CEVA Logistics, som CMA CGM ejer en del af og som har været et opkøbsmål for danske DSV.

Singapore-baserede APL er ikke fremmed for Lars Kastrup. Tidligere i karrieren var han således direktør for APL i USA.

Før sin tid i CMA CGM og APL har Lars Kastrup været i A.P. Møller - Maersk, hvor han bestred forskellige ledelsesposter. Blandt andet som adm. direktør for Maersk i Frankrig og Nordafrika fra 2006 til 2007.

