Containerredernes disciplin er afgørende for bedring i år

Det kommende år ser bedre ud for containerrederne, der dog fortsat må ruste sig til usikkerhed, mener analysehuset Alphaliner.

2018 blev et tungt år for verdens containerrederie, hvor overkapacitet, svage fragtrater og høje brændstofpriser var med til at tynge indtjeningen markant. Og selv om der er udsigt til bedring i år, skal der stadig en række tiltag til for at løfte indtjeningen betragteligt hos rederierne, vurderer analysehuset Alphaliner i et tilbageblik på sidste år.

Selv om sidste år blev indledt med optimisme, endte overkapacitet alligevel med at trykke markedet tilbage. I begyndelsen af året gik raterne i vejret og varslede bedre tider, men i andet halvår røg spotpriserne på containerfragt igen i den anden retning og endte samlet set lavere end 12 måneder tidligere.

Samtidig kom der ny kapacitet på samlet 1,3 mio. tyvefodscontainere (teu) ind i markedet, hvilket var en spids over tilgangen i 2017, mens ophugningen af skibe blev reduceret til lige godt en fjerdedel af niveauet fra året før.

Vi mangler stadig at se, om de stærkere fragtrater vil holde i 2019 – med betydelig usikkerhed omkring effekten af handelskrigen og den lavere vækst i de globale handelsvolumener. Alphaliner

Det var med til at løfte den samlede flåde af containerskibe med 5,7 pct. til 22,3 mio. teu, skriver Alphaliner.

Selv om mængden af oplagte skibe samtidig steg, var det slet ikke nok til at dæmpe overkapaciteten i markedet, og det satte sig i raterne og rederiernes indtjening.

Som ekstra salt i såret for containerrederierne nåede oliepriserne at stige ganske markant i løbet af sidste år, inden de igen blev dæmpet mod slutningen af året. Det gav samlet set en noget større brændstofregning til rederierne, der netop nu kæmper med at få optimeret flåderne til de nye emissionsregler, der træder i kraft med indgangen til næste år.

Bedring i udsigt i 2019

Netop det faktum, der betyder, at en del skibe midlertidigt vil blive taget ud af drift for at få installeret scrubbere (partikelfiltrer, red.), mens andre ganske simpelt skal ophugges, kan være med til at mindske kapaciteten og give en bedring i markedet i år.

Samtidig giver de mod slutningen af 2018 faldende oliepriser rederierne et bedre udgangspunkt i forhold til brændstofpriserne i år.

Men selv om raterne også blev bedret mod slutningen af sidste år, er der fortsat en stribe spørgsmålstegn i forhold til indtjeningsevnen i sektoren i år. Den tungest vejende bekymring er handelskrigen mellem USA og Kina, der betyder lavere varestrømme mellem verdens to største økonomier grundet højere toldsatser.

"Vi mangler stadig at se, om de stærkere fragtrater vil holde i 2019 – med betydelig usikkerhed omkring effekten af handelskrigen og den lavere vækst i de globale handelsvolumener," skriver Alphaliner.

Analysehuset påpeger samtidig, at der også ventes omtrent 1,15 mio. teu i ny kapacitet til markedet i løbet af 2019, men grundet blandt andet tilpasningen til de nye brændstofregler fra næste år vil kapacitetsvæksten formentlig falde sammenlignet med 2018, lyder vurderingen.

Alligevel vil den samlede helbredstilstand i branchen være dybt afhængig af rederiernes evne og villighed til at fastholde en stram kapacitetsdisciplin, påpeger Alpahliner.

"Derudover er der brug for mere ophug, end vi har set i 2018, før en stærkere case for positive markedsudsigter kan skabes," skriver analysehuset.

