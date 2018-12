Maersk kigger efter logistikopkøb på land

A.P. Møller-Maersk kigger efter opkøb til sin logistikforretning på landjorden.

Det skrev Financial Times onsdag.

Topchefen Søren Skou fortæller til avisen, at selskabet de næste år vil se på investeringer i lastbiler, supply chain management og lagerfaciliteter.

"Fremtiden vil meget handle om at opskalere vores landoperationer. Vi vil helt sikkert have gjort nogle opkøb inden for logistikdelene, primært for at få bedre muligheder og mere volumen," siger han.

Topchefen fremhæver, at lidt under 20 pct. af kunderne køber transporten på land fra Maersk, men at 100 pct. af kunderne har brug for en lastbil til at få varerne til og fra havnen.

Søren Skou forudser dog ikke, at der vil være blive tale om store millioninvesteringer.

Maersks vision er, at kunderne kan alt, hvad de har brug for i deres globale supply chain fra Mærsk.

