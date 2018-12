Maersk styrker Asien-Europa med flere skibe og færre stop

Maersk-skibe skal komme frem til tiden. For at sikre det skruer rederiet op for antallet af skibe og ned for antallet af havnebesøg i containerfarten mellem Asien og Europa.

Det fortæller Maersk onsdag i en pressemeddelelse om sit nye rutenetværk, der træder i kraft i marts 2019.

Rederiet tilføjer seks skibe til de ti forskellige farter i mellem Asien og Europa, men skruer ned for hastigheden, så den samlede ugentlige containerkapacitet vil være uændret, oplyser rederiet. Samtidig fjernes otte havnebesøg i netværket – de skal dækkes af andre strenge og feeder-netværk.

Samlet set skal manøvren sikre, at Maersk fastholder den førsteplads inden for rettidighed, som rederiet genvandt i tredje kvartal ifølge analysehuset Seaintelligence. Pålidelighed i leveringen er nemlig højt på kundernes ønskeliste, skriver Maersk.

Maersk Lines pålidelighed var på 76,1 pct. i tredje kvartal af 2018, svarende til et fald på 1,3 pct.point fra samme kvartal året før. Men rivalerne præsterede større tilbagegange, så det lyseblå rederi rykkede op fra fjerdepladsen til førstepladsen. Og nyindkøbte Hamburg Süd var rykket med op til en andenplads.

Ikke godt nok

For nylig varslede Maersk-ledelsen da også, at tallet skal hæves.

"Vi har løst en af vores to udfordringer med hensyn til pålideligheden. Den ene var vores relative position i branchen, og den anden var den nominelle levering til kunderne. Vi er ikke tilfreds med den sidste del," sagde driftsdirektør Søren Toft efter Maersks seneste kvartalsregnskab.

Han varslede også ved den lejlighed reduceret hastighed i sejlplanerne, så skibene har bedre mulighed for at indhente eventuelle forsinkelser på grund af dårligt vejr eller trafikpropper i havnene.

Generelt forventer Maersk-toppen også, at rederierne vil skrue ned for hastigheden i de kommende år som konsekvens af to hovedfaktorer: større skibe og det renere men dyrere brændstof, der følger med de nye IMO 2020-regler om mindre svovlindhold.

Også MSC, Maersks alliancepartner i 2M, melder onsdag om ændringer på netværket mellem Asien og Europa til næste år for at forbedre rettidigheden. Ændringerne ventes at træde i kraft i starten af marts til næste år.

"MSC vil specifikt indfase yderligere skibe til eksisterende loops på disse ruter," skriver rederiet.

