Pirater frigiver kidnappede søfolk ud for Nigeria

De 11 søfolk, der i slutningen af oktober blev kidnappet ud for Nigeria, er igen løsladt. Det skriver Reuters. De vil nu blive genforenet med deres familier, sagde den polske udenrigsminister i en meddelelse tirsdag.

Otte af de kidnappede søfolk om bord på containerskibet MV Pomerenia Sky er fra Polen.

"Vi vil gerne takke rederen, samarbejdspartnere og rådgivere for deres professionelle håndtering af denne svære sag. Vi er også taknemlige over for de nigerianske myndigheder," lød det i udtalelsen.

27 oktober blev containerskibet angrebet af pirater på vej til Onne i Nigeria. Skibet er drevet af managementselskabet Midocean, på vegne af tyske Peter Döhle og på daværende tidspunkt chartret ud til Maersk Line.

"Efter angrebet blev ni søfolk fundet i god behold, men desværre savnes 11 besætningsmedlemmer stadig. Maersk Line samarbejder med Midocean (IoM) Limited og vil gøre vores bedste for at støtte i denne svære situation," skrev Maersk Line i en kommentar til ShippingWatch om hændelsen.

