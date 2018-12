Maersk tæt på toppen i magtbarometer for shippingbranchen

Maersks indflydelse i den internationale skibsfart er igen på vej op igen, hvis vurderingerne fra Lloyd's List står til troende.

Robert Uggla, chef for Mærsk-familiens holdingselskab, og Søren Skou, topchefi A.P. Møller-Mærsk, deler nemlig andenpladsen over de 100 mest indflydelsesrige personer i shipping. Det viser avisens årlige opgørelse over magten i branchen.

Sidste år måtte de to tage til takke med henholdsvis femte- og sjettepladsen, efter at de ellers var fælles om tredjepladsen i 2016.

Øverst på listen finder man Kitack Lim, der er generalsekretær i FN's skibsfartsorganisation, IMO. IMO er især kommet i rampelyset i forbindelse med de 2020-regler, der stiller skrappere krav til skibenes brændstofforbrug og bekæmpelse af forurening.

Kinesiske figurer sad sidste år på de øverste fire pladser på listen, men repræsentanterne for konglomeraterne Cosco og China Merchants, bankerne ICBC og Bocomm samt eksport-import-banken i år er på tredje-, fjerde- og femtepladserne.

Kitack Lim, generalsekretær i IMO, er shippingbranchens mest magtfulde person ifølge Lloyd's List. Foto: IMO

På listen optræder yderligere to danskere i form af Kenneth Hvid og Esben Poulsson. Førstnævnte, der har en fortid i Maersk-gruppen, er placeret som nr. 44 qua sin stilling som topchef i tankskibsrederiet Teekay.

Esben Poulsson sidder som formand for den internationale skibsrederforening, International Chamber of Shipping, og var tidligere en del af ledelsen i Torm. Han er nr. 69 på magtbarometeret.

Blandt Maersks største konkurrenter i containerbranchen finder man den CMA CGM-ejende Saadé-familie på 7.-pladsen, MSC's Aponte-familie som nr. 16, og topcheferne for henholdsvis ONE og Hapag-Lloyd, Jeremy Nixon og Rolf Habben Jansen, som nr. 18 og 19.

