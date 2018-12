HMM øjner fortsat samarbejde med 2M

I snart to år har sydkoreanske HMM samarbejdet med Maersk og MSC's containeralliance 2M, og rederiet øjner et fortsat partnerskab med de to kæmper. Det skriver branchemediet Journal of Commerce.

HMM, der for tiden præsterer store underskud i jagten på en større markedsandel, kom med i et "strategisk samarbejde" med 2M ¨– uden et fuldbyrdet medlemskab – i starten af 2017.

Rederierne deler kapacitet på hinandens skibe på forskellige fragtruter, og Maersk Line og MSC overtog chartringen af en stribe skibe, som ellers var indchartret hos koreanerne.

"Vi har bevaret et godt forhold til 2M indtil videre, og det er også muligt at begynde diskussionerne af et yderligere samarbejde med 2M efter 2020 inden længe," siger en talsperson fra HMM til Journal of Commerce.

Også Maersk udtrykker tilfredshed med samarbejdet.

"Vi er glade for partnerskabet med HMM igennem 2M og ser frem til at se på mulighederne for at forlænge samarbejdet, når tiden er inde," skriver Maersk i en udtalelse.

Rederiet mener dog, at det er for tidligt at diskutere emnet nærmere, da der stadig er knap halvandet år at løbe på.

Det er ikke længe siden, at andre medier spekulerede i, hvorvidt HMM ville ud af 2M, når aftalen mellem parterne løber ud.

HMM var tidligere kendt som Hyundai Merchant Marine, men gennemgik en restrukturering i 2016 og forkortede siden hen sit navn. Rederiet er verdens tiendestørste med 1,8 pct. af markedet, men har en ordrebog på næsten samme størrelse som flåden og er dermed god på vej til at stige på ranglisten.

Maersk og MSC har første- og andenpladsen med henholdsvis 17,8 og 14,6 pct. af den globale flåde ifølge Alphaliner.

2M-samarbejdet blev lanceret i 2014 og trådte i kraft 1. januar 2015. Maersk og MSC har givet hinanden hånden på et foreløbig ti år langt samarbejde.

