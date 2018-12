Medie: Cosco overvejer at gå på børsen i London

Kinesiske Cosco kan være på vej til børsen i London. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

To anonyme kilder fortæller til nyhedsbureauet, at et nyt samarbejde mellem børserne i London og Shanghai kan føre til en kapitalrejsning for Cosco via såkaldte GDR-certifikater.

London-børsen, LSE, bekræfter desuden over for Reuters, at den har været i dialog med omkring 70 kinesiske firmaer om GDR-programmet. Strategichef Martina Garcia vil dog ikke bekræfte, at Cosco er et af dem.

Cosco er verdens tredjestørste containerrederi efter Maersk og MSC. Det er styret af den kinesiske stat og noteret på børsen i både Shanghai og Hongkong.

Coscos masterplan for græsk storhavn lider knæk

Analytiker: Tre containerrederier vælger fornuftens vej

Maersk Line afviser konklusion: Vores markedsandel ligger fast