Maersk investerer i containersats i Hamburg Süd

Maersk investerer 20 mio. dollars, svarende til 131 mio. kr., i en opgradering af Hamburg Süds kølecontainere, så de får samme teknologi som Maersk Lines. Det skriver Børsen.

For knapt et år siden lancerede Maersk teknologien Remote Container Management på sine egne kølecontainere, de såkaldte reefere, som et led i Maersks nye digitaliseringsstrategi.

Teknologien giver kunderne mulighed for i realtid at holde øje med temperaturen og iltniveauet i en kølecontainer. Nu rulles teknologien så ud i Hamburg Süd.

"Hamburg Süd er et stort reefer-rederi, og RCM giver kunderne mulighed for at træffe bedre beslutninger i deres logistikkæde," siger Anne-Sophie Zerlang Karlsen, global reeferchef for Maersk, til Børsen, som tilføjer, at det handler om at differentiere sig fra konkurrenterne.

I første omgang tilbydes RCM gratis til kunderne for bedre at kunne tilpasse teknologien, siger Anne-Sophie Zerlang Karlsen, som oplyser, at næsten 80 pct. af alle reefervolumener i dag er på RCM.

Clarksons: Fald i bunkerpriser vil lune hos Maersk i 2019

Digitalisering tvinger rederierne til at finde nye veje til værdi