Medie: Maersk kan købe op til ti feeder-skibe

Containerrederiet Maersk Line er i forhandlinger med kinesiske Jiangnan Shipyard om op til ti feeder-skibe.

Det skriver Wall Street Journal.

Kilder med indblik i sagen oplyser til mediet, at Maersk Line er på udkig efter fem skibe med option på yderligere fem til en stykpris på omkring 25 mio. dollar. Handlen skal ifølge kilderne gennemføres til januar.

Nyheden kommer efter, at branchemediet TradeWinds i sidste uge kunne skrive, at Maersk lå i forhandlinger med det kinesiske værft om fem feeder-skibe. Men nu mener Wall Street Journal altså at vide, at der er option på yderligere fem skibe.

Buddene efter såkaldte feeder-skibe, som træder til og transporterer gods til og fra store skibe, hvis disse eksempelvis ikke kan komme ind i havnen, er steget de seneste to år, skriver Wall Street Journal.

