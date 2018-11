Maersk ser svag import i Brasilien efter politisk usikkerhed

Det brasilianske marked kan meget vel blive udfordrende for A.P. Møller-Maersks containerrederi, Maersk Line, i fjerde kvartal.

Importen til landet halter nemlig efter de seneste måneders politiske usikkerhed og en svækket valuta, lyder det fra Antonio Dominguez, der er Maersk Line-direktør i landet, ifølge Bloomberg News.

I et interview med nyhedsbureauet peger han på, at importen i Brasilien ventes at stige med blot 1 pct. i fjerde kvartal - et fald fra en fremgang på 17 pct. året før. Det vil også sætte sig i containerfragten til landet.

I tredje kvartal steg importen i Brasilien med 3 pct. sammenlignet med samme periode sidste år, hvilket var den værste udvikling siden midten af 2016.

Til gengæld ventes der igen bedring til næste år, og samtidig ser Maersk Line også gode muligheder i transport til lands på grund af en stor strejke blandt lastbilchauffører i Brasilien.

