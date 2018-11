Næsten halvdelen af skibene på vigtig handelsrute er nu over 18.000 teu

Næsten halvdelen af containerskibene på den vigtige handelsrute mellem Asien og Europa udgøres nu af skibe på over 18.000 teu. Det skriver Seaintellingence.

Sammelignet med tredje kvartal sidste år er den ugentlige kapacitetsandel for skibe mellem 18.000 og 22.000 teu øget fra 34,3 pct. til 41,1 pct. Fremgangen for de store containerskibe er sket på bekostning af især containerskibene på mellem 8.000 og 15.000 teu, hvis andel er faldet fra 10,4 pct. til 7,1 pct. i tredje kvartal i år.

Seaintel fremhæver dog samtidig, at de seneste års trend, hvor handelsruten har oplevet en stigning i den gennemsnitlige skibsstørrelse, er aftaget, selvom flere rederier har introduceret de såkaldte ultrastore containerskibe.

"Selvom loftet for skibsstørrelsen uden tvivl hæves, som det evigt-voksende maksimum på skibsstørrelser er et bevis på, er årsagen til, at væksten i den gennemsnitlige skibsstørrelse er stagneret et resultat af den service, som indsættes på handelsruten," skriver Seaintel med henvisning til, at bl.a. CMA CGM og HMM har indsat mindre containerskibe.

Omvendt er den gennemsnitlige skibsstørrelse på handelsruterne mellem Asien og hhv. den amerikanske østkyst og Middelhavet øget.

Efterspørgslen daler på vigtig fragtrute de næste fem år

Dom over containerredernes tredje kvartal: Ret anstændigt

Verdens største containerrederier bekræfter ny global sammenslutning