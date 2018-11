Medie: Maersk tæt på bestilling af nye feederskibe fra Kina

Selv om bestillinger af store containerskibe for tiden er taget af bordet i A.P. Møller-Maersk, kan der stadig komme nye ordrer i de mindre klasser.

I hvert fald er rederiet ifølge shippingavisen Tradewinds tæt på en bestilling på fem skibe á 2200 tyvefodscontainere (TEU), med option på yderligere fem, fra Jiangnan-værftet i Kina.

En kilde fortæller avisen, at aftalen kan komme i stand inden udgangen af året til en pris på 25 til 30 mio. dollar per skib.

Maersk har ikke bestilt skibe siden 2015, hvor der kom 27 nye i ordrebogen i størrelserne 3600 TEU, 14.000 TEU og 19.630 TEU. Siden har rederiet dog udbygget sin førerposition i containerbranchen med købet af Hamburg Süd, men ordrebogen er svundet ind på det seneste, og der er kun seks skibe tilbage på vej fra værfterne til den lyseblå flåde.

For en uge siden sagde topchef Søren Skou, efter Maersks regnskab for tredje kvartal, at rederiet ikke havde planer om at bestille større skibe før "tidligst i 2020". Men til Tradewinds udtaler en pressemedarbejder hos Maersk, at rederiet løbende justerer sin flåde med hensyn til leje, køb og salg.

Maersks flåde var på 723 skibe ved udgangen af tredje kvartal, hvoraf 353 tilhørte rederiet og 370 var fra chartermarkedet.

/ritzau/FINANS