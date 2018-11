Fredriksen-selskab har udlejet containerskibe til Maersk

Investeringsselskabet Ship Finance International, som er ejet af John Fredriksen, har øget sin containerflåde i tredje kvartal.

I august har selskabet købt tre moderne containerskibe på 10.600 teu, hvilket bringer selskabets containerflåde op på 43 skibe.

Alle tre skibe er leveret og bliver nu udlejet på lange timecharter-kontrakter med Maersk Line.

Kontrakterne varer mindst seks år, men kan forlænges op til ti år. De tre kontrakter ventes årligt at bidrage med 35 mio. dollars til driftsresultatet (ebitda). Det fremgår af Ship Finance Internationals regnskab for tredje kvartal, som viser et overskud på 30 mio. dollars.

Foruden containerskibe ejer Ship Finance International også aktiver inden for tank og offshore.

"Ship Finance har investeret næsten 900 mio. dollars indtil videre i 2018, hvilket langt overstiger salget af andre aktiver. Med en flåde på 84 skibe og rigge er der nu snart kun et skib fra den oprindelige flåde fra 2004 tilbage. Det demonestrerer vores evne til konstant at forny, diversificerer og forøge vores portefølje af aktiver og charterkontrakter, som understreger vores langsigtede udbyttekapacitet," udtaler CEO Ole B. Hjertaker i regnskabet.

