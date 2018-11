Zim begynder at mærke fordelen ved 2M-samarbejde

Stigende fragtrater var ikke nok til at sikre fremgang på bundlinjen i tredje kvartal hos det israelske rederi Zim, der tidligere på året indgik et partnerskab med Maersk Line og MSC på fragtruterne fra Asien til den amerikanske østkyst.

Men det strategiske samarbejde begynder nu at vise sig i tallene, siger CEO Eli Glickman i regnskabet.

Omsætningen voksede i kvartalet til 840,7 mio. dollars fra 816,7 mio. dollars i samme periode sidste år. Selskabet fragtede også 6,1 pct. mere i tredje kvartal, men det var ikke nok til at løfte indtjeningen.

For tredje kvartal kan Zim nemlig præsentere et ordinært driftsresultat,ebitda, på 48,8 mio. dollars. Det er et dyk fra driftsoverskuddet på 89,2 mio. dollars i tredje kvartal af 2017.

"Tredje kvartal 2018 var karakteriseret af stigende fragtrater og fortsat stigende brændstofomkostninger. Zims resultater bekræfter Zims håndtering af et udfordrende og volatilt forretningsmiljø," siger Eli Glickman, der er adm. direktør for det israelske rederi, i regnskabet.

Danske Maersk Line, som er containerrederiet i A.P. Møller-Mærsk, og partneren Mediterranean Shipping Company (MSC) indgik i juli et nyt flerårigt strategisk samarbejde med israelske Zim på ruterne fra Asien til den amerikanske østkyst – via Panama-kanalen.

Samarbejdet, der går under navnet 2M, betyder konkret, at de tre rederier deles om kapaciteten på afgangene.

"Vores strategiske driftssamarbejde med 2M-alliancen om Asien-USA-handlen er begyndt at bidrage til vores resultater, og vi forventer, at det vil bære mere frugt i de kommende kvartaler," lyder det desuden fra Zims direktør i regnskabet for tredje kvartal.

Af tallene fremgår det, at den gennemsnitlige fragtrate per tyvefodscontainer var 1006 dollars i årets tredje kvartal, og det er et fald fra 1058 dollars per teu i samme kvartal sidste år. Til gengæld er det en stigning fra den gennemsnitlige fragtrate på 907 dollars, som Zim havde i andet kvartal.

