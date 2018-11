Analytikere retter luppen mod udgifterne før Maersk-regnskab i morgen

Der har været højere rater at hente for de store containerrederier i tredje kvartal end i starten af året, og det bør afspejle sig i et pænere kvartalsregnskab fra A.P. Møller-Mærsk onsdag.

Til gengæld er det mindre sikkert, hvordan det går med at holde styr på udgiftssiden i Mærsk-forretningens største division, Ocean.

"Det er vigtigt at holde øje med, hvordan enhedsomkostningerne udvikler sig. Til forskel fra fragtraterne og til en vis grad volumen, så er det et af de tal, Maersk selv kan påvirke rigtig meget. Så det er vigtigt, for at konstatere om der er styr på butikken eller ej," siger analytiker Casper Blom fra ABG Sundal Collier forud for regnskabet.

Ocean-divisionen kunne i andet kvartal melde om et pænt fald i enhedsomkostningerne i forhold til kvartalet før, mens de lå højere end i 2017. Det skyldtes blandt andet opkøbet af Hamburg Süd, der trådte i kraft 1. december 2017 og betød højere omkostninger i starten af året.

Men i tredje kvartal ventes den nøglepost at være faldet med yderligere 2 pct. - både målt i forhold til kvartalet før og det tilsvarende kvartal i 2017 - ifølge estimater indsamlet og offentliggjort af Maersk.

"De kæmpede lidt med det i andet halvår af 2017 og i første kvartal i år, inden det så pænt ud i andet kvartal, så det er centralt, om den udvikling fortsætter," siger Casper Blom.

Rater kæmper mod brændstof

Indtjeningen bør også få gavn af de højere rater, der for eksempel hos SCFI-indekset i snit lå 16 pct. højere i juli, august og september sammenlignet med kvartalet før.

Til gengæld er der modvind fra brændstofudgifterne, som er blevet hevet kraftigt i vejret af den højere oliepris.

"Spørgsmålet er, om de bare er steget i takt, eller om der rent faktisk er blevet plads til at tjene lidt mere på containerfarten," lyder det fra Casper Blom.

Samlet set forventer analytikerne, at raterne vil være gået frem med godt 4 pct., og at det kombineret med de lavere udgifter vil kunne kompensere for de højere brændstofudgifter, så overskudsgraden - før af- og nedskrivninger - i Ocean-forretningen øges til 12,5 pct. fra 9,7 pct. i kvartalet før.

Dermed ses Maersk godt på vej til at nå omtrent midten - eller i hvert fald nedre halvdel af - det spænd på mellem 3,5 og 4,2 mia. dollars, der er stillet i udsigt som driftsoverskuddet før af- og nedskrivninger i 2018.

Både Casper Blom fra ABG samt analytiker Morten Imsgard fra Sydbank tror, at Maersk kan finde på at indsnævre det spænd og give en mere præcis spådom i regnskabet.

