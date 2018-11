Hapag-Lloyd mere end fordobler bundlinjen

Tyske Hapag-Lloyd melder om fremgang på både omsætning, drift og bundlinje i et tredje kvartal, hvor rederiet ifølge CEO Rolf Habben Jansen har set en positiv udvikling.

Det fremgår af en pressemeddelelse, som containerrederiet med base i Hamborg netop har offentliggjort.

I tredje kvartal er omsætningen steget til 3 mia. euro mod 2,8 mia. euro på samme tidspunkt sidste år, mens gruppens nettoresultat er mere end fordoblet til et overskud på 113,4 mio. euro mod 51,8 mio. euro for samme periode sidste år.

På trods af det vedvarende opadgående pres på de operationelle omkostninger i forskellige dele af vores forretning, forbliver vi forsigtigt optimistiske for resten af året. Rolf Habben Jansen, CEO, Hapag-Lloyd

"Vi har set en positiv udvikling i tredje kvartal og er også endt med et positivt nettoresultat for gruppen efter ni måneder. Højere transportmængder, en bedre udnyttelse af vores skibe og synergierne fra den nylige fusion med UASC har gjort det muligt for os delvist at opveje de stigende driftsomkostninger. I tillæg er de gennemsnitlige fragtrater forbedret i løbet af peak-sæsonen på vigtige ruter," siger CEO Rolf Habben Jansen i meddelelsen og fortsætter:

"På trods af det vedvarende opadgående pres på de operationelle omkostninger i forskellige dele af vores forretning, forbliver vi forsigtigt optimistiske for resten af året."

Et overskud på driften (ebit) på 212,1 mio. euro bidrager til et samlet driftsoverskud for årets første ni måneder på 300,8 mio. euro.

Stigende fragtmængder – stigende bunkeromkostninger

Netop sammenlægningen med det arabiske containerrederi UASC har bidraget til stigende mængder hos Hapag-Lloyd i 2018 indtil videre. Her er de transportede mængder steget med 27 pct. til 8,9 mio. teu. Dog melder rederiet også om, at den gennemsnitlige fragtrate i årets første ni måneder er faldet med 36 dollars til niveauet 1.032 dollars pr. teu.

Igennem 2018 har containerindustrien været ramt af højere brændstofpriser, hvilket har medført flere tillæg til kunderne for at opveje for de stigende omkostninger. Fra Hapag-Lloyd lyder det i regnskabet, at bunkerprisen i årets første ni måneder er steget med 95 dollars pr. ton brændstof.

Udviklingen i fragtraterne og bunkeromkostningerne er dog indregnet i rederiets forudsigelse om 2018. Og for hele året holder man fast i en forventning om et driftsresultat (ebit) på mellem 200 og 450 mio. euro, mens at ebitda-resultatet ventes at ende på mellem 900 mio. og 1,150 mia. euro.

"Baseret på den positive udvikling vi har set i tredje kvartal af 2018, ventes ebit og ebitda-resultatet at ligge i den øvre del af disse spænd for det fulde finansielle år i 2018," skriver rederiet.

