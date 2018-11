De største containerrederier lancerer ny global sammenslutning

En hidtil uset alliance af konkurrerende containererederier lancerer inden længe en ny global sammenslutning, som frem for alt skal tage sig af at standardisere og dermed effektivisere industrien.

Der er tale om de seks største containerrederier i verden, som siden engang i forsommeren i år har diskuteret, hvordan rederierne kan blive enige om fælles standarder inden for f.eks. udbuddet af containere.

Maersk Line, MSC, Cosco, CMA CGM, Hapag-Lloyd og ONE har ifølge ShippingWatch oplysninger overladt arbejdet til en bestyrelse med MSCs IT-chef Andre Simha i spidsen. Tilsammen sidder de seks rederier på langt hovedparten af verdensmarket, men det ligger allerede i kortene, at det nye samarbejde bliver åbent for alle, der ønsker det, og dermed ikke må opfattes som en lukket klub.

I det sidste ligger der helt sikkert en erkendelse fra enkelte rederier som Maersk Line om, at det er vigtigt at få så mange rederier med som muligt, inden man går ud med projektet, så man undgår en situation, hvor nogle af de store konkurrenter offentligt siger fra, fordi de ikke vil deltage.

Det sidste var lige præcis, hvad Maersk Line oplevede, efter at rederiet havde indgået det såkaldte TradeLens-samarbejde med IBM, der skulle etablere en ny digital platform for hele containerindustrien. Blandt andet var tyske Hapag-Lloyd med CEO Rolf Habben Jansen i spidsen hurtig til at gå ud og melde fra, fordi man mente, at der var tale om et projekt, som reelt var styret af det danske rederi.

Ifølge ShippingWatchs oplysninger overvejer kinesiske Cosco fortsat sin rolle i samarbejdet og vil muligvis afvente, at samarbejdet er kommet i gang.

Samarbejdet sker i en tid, hvor rederierne ellers lige har solgt deres andel i den fællesejede digitale platform Inttra fra til den amerikanske it- og logistikvirksomhed E2open. Inttra blev etableret i 2001 af et konsortium bestående af Maersk Line, CMA CGM, Hapag-Lloyd og MSC samt UASC og Hamburg Süd.

Én iøjnefaldende deltager

Blandt de seks rederier er det især kinesiske Coscos deltagelse, der springer i øjnene. Maersk Line og MSC arbejder allerede sammen i alliancen 2M, ligesom de har haft planer om et endnu større samarbejde med CMA CGM. Relationerne mellem Maersk Line og Hapag-Lloyd er til at få øje på. Habben Jansen kom fra en stilling som CEO i Maersk-virksomheden Damco, og efter overtagelsen af Hamburg Süd ligger det tyske og danske rederi nu nærmest dør-om-dør i Hamburgs bymidte.

Udspillet fra de seks rederier sker på et tidspunkt, hvor alle deltagerne har en interesse i, at der bliver fundet fælles løsninger på nogle af de nye teknologier, der vil blive udviklet over de kommende år. Både økonomiske og over for kunderne. Tidligere har industrien uden held forsøgt at standardisere containerne for at undgå de mange tomme containere, som hvert enkelt rederi må sejle frem og tilbage over verdenshavene.

Det sker også på et tidspunkt, hvor den samlede industri har brug for at vise handlekraft og vilje til besparelser. Inden længe tager EU-Kommissionen fat på det prekære spørgsmål, om de specielle konkurrencevilkår, der gælder i branchen skal fortsætte, når den nuværende femårige godkendelse skal behandles. Det er den blevet hidtil, men denne gang kan det være noget andet, lød det forleden fra generalsekretæren for de europæiske maritime advokater, EMLO, Martin Andre Dittmer.

"Det kan gå begge veje, men ja, der er en risiko for, at konklusionen på EU-Kommissionens evaluering af liner shipping-gruppefritagelsen er, at der ikke længere er behov for at opretholde den," lød det fra Dittmer, der ligeledes er managing partner og leder af EU og Konkurrenceret i Gorrissen Federspiel, over for ShippingWatch i sidste uge.

Der er derfor heller ingen tvivl om, at et proaktivt udspil fra så stor en del af containerindustrien lander på et godt tidspunkt, idet EU netop har tilladt samarbejde på tværs af industrien mellem konkurrenter med henvisning til, at det kan spare ressourcer. Det mest oplagte eksempel er de såkaldte VSA-aftaler, hvor konkurrerende rederier kan anvende slots på hinandens skibe.

