11 søfolk kidnappet fra Peter Döhle-skib i Nigeria

Pirater i Nigeria har angrebet et skib ejet af Peter Döhle Schiffarhts og taget 11 søfolk som gidsler.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters, som citerer polske medier. De polske medier omtaler angrebet, fordi otte af søfolkene er fra Polen.

Hændelsen bliver samtidig bekræftet af managementselskabet Midocean, som driver skibet på vegne af ejeren Peter Döhle.

Ifølge Reuters var skibet Pomerenia Sky på vej til den nigerianske havn Onne, da det lørdag blev bordet af pirater. De tog efterfølgende 11 søfolk som gidsler, mens ni blev efterladt uskadte på containerskibet.

"Vores prioritet er at sikre en hurtig løsladelse af de 11 besætningsmedlemmer, som er blevet taget, og vi arbejder tæt med vores partnere og lokale myndigheder for, at det skal lykkes," skriver Midocean i en meddelelse ifølge Reuters.

Managementselskabet oplyser desuden, at alle søfolkenes familier blevet orienteret, og at skibet nu er sejlet i sikkerhed.

Det tyske medie Hans International Maritime Journal skriver, at otte af de kidnappede besætningsmedlemmer er polske, mens to er fra Filippinerne og en fra Ukraine.

Ifølge skibsdatabasen Vessels Value sejler skibet Pomerenia Sky under tysk flag og blev bygget i Kina i 2007.

