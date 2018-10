Søren Skou afviser dramatisk effekt af handelskrigen

Der har ikke har været nogen dramatisk global effekt fra den verserende handelskrig mellem USA og Kina.

Sådan lyder det fra Maersks administrerende direktør, Søren Skou, i et interview med Bloomberg TV.

Han gentager, sin forventning om at global handel står til at vokse 3-4 pct. i år, men han noterer sig samtidig, at eksporten fra USA til Kina er faldet "en del".

Han påpeger dog, at importen til USA er blomstrende, hvilket skyldes den stærke amerikanske vækst.

Det kan betyde, at hvis toldsatserne stiger markant, vil amerikanske importører købe mere fra Sydøstasien som en del af tilpasningen af den globale forsyningskæde.

Han mener, det er svært at være "for optimistisk" for handelssituationen i øjeblikket, men han finder ifølge nyhedsbureauet lidt trøst i aftalen mellem USA, Canada og Mexico.

Aktien falder 3 pct. og handles i 8232 kr. fredag eftermiddag.

