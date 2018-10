OOCL lægger svovlregning over på kunderne

Containerrederiet OOCL følger nu efter sine konkurrenter og indfører et ekstratillæg til kunderne, som skal være med til at betale de stigende priser på skibsbrændstof.

Hongkong-rederiet skriver onsdag, at det har besluttet at bruge lavsvovlholdig brændstof på hele sin flåde fra anden halvdel af næste år for at være klar til de kommende miljøkrav til bunkerolie fra 2020.

Skitet til den renere men dyrere brændstof betyder, at det vil blive dyrere for OOCL at tanke sine skibe, og derfor indfører rederiet et bunkergebyr, som bliver lagt oven i den almindelige fragtpris.

Toneangivende rederier som Maersk Line, MSC, CMA CGM og Hapag-Lloyd har allerede indført lignende tiltag.

"Ved at se på det forventede bunkerforbrug i vores flåde og den ventede prisforskel ved at skifte til brændstof, som overholder reglerne, og som kan blive stadigt dyrere på grund af stramt udbud i markedet, så forventer vi, at merudgiften let kan blive et godt stykke over en halv milliard dollars," skriver OOCL i en meddelelse.

"Under de nuværende forhold i industrien og omkostningsniveauet for en industri, som allerede er nødt til at være følsom over for udgifter for at overleve, så skal afskibere og forbrugere forberede på at bære byrden," lyder det.

