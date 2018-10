Maersk får "historisk stor" ordre på kølecontainere fra Hapag-Lloyd

Maersk Container Industry (MCI), som er A.P. Møller Maersks producent af containere, har sikret sig en stor ordre på kølecontainere fra det tyske containerrederi Hapag-Lloyd.

Det skriver Maersk i en pressemeddelelse.

Hapag-Lloyd har for nylig annonceret, at rederiet vil bestille 11.100 nye kølecontainere. 8600 af dem er bestilt hos Maersk Container Industry, som kalder ordren "historisk stor".

Maersk Container Industry har allerede påbegyndt produktionen på sin fabrik i Qingdao i Kina.

I sommer valgte Maersk Container Industry at lukke sin fabrik i Chile efter kun tre år. Lukningen af fabrikken i Chile skal skære så meget i omkostningerne, at det resterende MCI kan forvandle sig til et levedygtigt selskab i Maersk-gruppen.

På den korte bane kan lukningen koste op imod godt 1,5 mia. kr. på grund af nedskrivninger af materielle aktiver og udgifter til fratrædelse og nedlukning.

