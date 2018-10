Søren Skou vil lægge 100 milliarder til Maersks omsætning

A.P. Møller-Maersks administrerende direktør, Søren Skou, har en ambitiøs plan, der skal bringe selskabet tilbage til fordums størrelse.

Det skriver Berlingske Business.

Sidste år omsatte Maersk for 30,9 mia. dollar - svarende til 200,3 mia. kr. I årets regnskab vil det tilkøbte tyske rederi Hamburg Süd indgå i salget, men Maersk mangler fortsat at lægge knap 100 mia. kr. til toplinjen for at nå tidligere tiders størrelse.

Det er en meget ambitiøs plan, der vil kræve en vækst væsentligt over den globale handelsvækst på 3-4 pct.

"Kan vi ikke det, holder vi vores markedsandel, men vi skal vokse meget mere end det," siger Søren Skou til Berlingske og forklarer, at væksten skal findes uden for den "gamle" del af Maersk, nærmere bestemt i selskabets transport- og logistikafdeling.

"Vi skal vise ekstra stor fremgang i det område, som vi kalder non-ocean. I dag er søfragt 70 pct. af omsætningen, og det vil blive en mindre del af forretningen, fordi den øvrige del vil vokse."

Søren Skous drøm er ifølge Berlingske Business, at det skal være lige så nemt at bestille en container, som det er at bestille en flybillet, og selv om topchefen virker optimistisk, er der ikke offentliggjort nogen konkrete planer endnu.

Maersk-aktien er faldet med 20 pct. siden Søren Skous overtagelse af direktørposten, og den administrerende direktør peger på sin introverte personlighed som årsagen. Det kom blandt andet til udtryk ved Maersks årlige kapitalmarkedsdag, hvor aktien faldt med 10 pct., efter Søren Skous præsentation.

